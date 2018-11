Nacional y Rionegro, cerca de la clasificación

Habrá que esperar hasta el próximo domingo para conocer los 8 clasificados de la Liga Águila-2. Quedan 2 cupos que disputan 4 equipos: Nacional, Rionegro, Santa Fe y Deportivo Cali.

Ya están listos (ver tabla) La Equidad (35 puntos), Bucaramanga (35), Once Caldas (33), DIM (33), Tolima (33) y Junior (32). De momento, Nacional y Águilas Doradas están adentro y los caleños dependen de un milagro. Estas son las opciones de los cuatro elencos:

Nacional (29). Es séptimo y necesitaría ganarle a Leones para ratificarse en la fiesta de fin de año, sin depender de otros resultados. Si empata debe esperar que no triunfen Águilas y Santa Fe. Si pierde, debe rezar para que los cardenales no sumen ya que al igualarlo en puntos lo superaría por gol diferencia (+11, por +7 de los paisas). También le serviría que pierda Rionegro que tiene una diferencia de +1.

Rionegro (29). Octavo en la tabla, un triunfo lo mantendría en su posición sin importar otros marcadores. Tiene un duro partido de local ante un crecido Bucaramanga que ya está clasificado. Un empate lo pone a esperar que caiga Nacional y que no gane Santa Fe. Si pierde, el único camino es que no empaten o ganen los capitalinos y que Cali no triunfe por más de tres goles.

Santa Fe (28). Noveno en la clasificación, pasaría si gana el clásico ante Millonarios y empatan o pierden Nacional y Rionegro. Una igualdad lo clasifica si caen verdes y Águilas.

Cali (26). Casilla 10, se aferra a un milagro. Su único camino es derrotar en casa a Pasto y que pierdan Rionegro y Santa Fe. El triunfo debe ser por tres o más goles para superar a los del Oriente antioqueño, que tienen +1 y ellos -2. Nacional y Santa Fe lo superan (+7 y +11) en este aspecto, casi inalcanzables.