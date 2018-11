No hay cama pa’ tanta gente

Esta tarde, a partir de las 5:30, rodará el balón en cuatro estadios del país para definir los dos equipos que completarán los ocho clasificados.

Nacional y Rionegro tienen la primera opción para permanecer en las casillas 7 y 8, en la que aparecen antes del arranque de los juegos de este domingo, ganando no dependen de nadie y seguirían en la fiesta de los cuartos de final, junto a Tolima, La Equidad, Bucaramanga, Medellín, Once Caldas y Junior, ya clasificados.

Tras el final de la jornada con los 8 clasificados, la Dimayor realizará el sorteo de los cuartos de final.

Nacional (29 puntos, puesto 7)

Nacional enfrenta a un rival que no ha ganado en casa este semestre y que se despide de la Primera A, al cual venció en la semifinal de Copa Águila 0-1 en Ditaires y 3-1 en el Atanasio. En la Liga Águila-1 lo derrotó 1-0.

Los verdes no están confiados y por eso saldrán a buscar la victoria para no depender de otros resultados. “Estamos muy concentrados, tenemos que ganar sí o sí. Leones se jugará su último partido en primera y van a disputarlo como una final”, dijo Jeison Lucumí.

Gana: alcanza 32 puntos, clasificado.

Empata: llegaría a 30 puntos y necesitaría que Santa Fe no triunfe.

Pierde: quedaría con 29 y sería necesario que Santa Fe y Cali perdieran para que no lo alcancen en puntos.

Rionegro ( 29 puntos, puesto 8)

Aunque en casa ha ganado 6 de los 9 juegos disputados, en los últimos tres dio ventajas al caer ante Santa Fe (0-3) y Nacional (1-3). La última victoria en casa fue 1-0 ante Alianza Petrolera. Desde el 2016, Bucaramanga no gana en Rionegro.

“Sabemos que con el triunfo estamos clasificados, así que vamos a salir por los tres puntos, la motivación está en lo más alto”: Freddy Hinestroza.

Gana: sumaría 32 puntos, clasificado.

Empata: quedaría con 30 unidades y necesitaría que Santa Fe no gane.

Pierde: dependería de que cardenales y azucareros no salgan victoriosos. Igualar en puntos con bogotanos y caleños no le favorece por el tema del gol diferencia.

Santa Fe ( 28 puntos, puesto 9)

Viene de ganar los dos últimos partidos: visitante a Leones (0-2) y local ante Tolima (3-0), recuperando la opción matemática de clasificar. Aunque tiene doble competencia (Sudamericana y Liga) ha mostrado un alza en su rendimiento. El técnico Guillermo Sanguinetti manifestó que “es un clásico y vamos por el triunfo”.

Gana: llega a 31 puntos y necesita que Nacional y Rionegro empaten o pierdan para superarlos por puntos.

Empata: hace 29 unidades y dependería de una derrota de Nacional y Rionegro para ganarles por gol diferencia. Si Cali gana lo igualaría, pero por mejor diferencia de gol lo supera.

Pierde: se queda con 28 puntos, eliminado.

Deportivo Cali (26 puntos, puesto 10)

Las estadísticas en casa son buenas con 7 victorias y solo 2 derrotas, pero además de ganar necesita una combinación de resultados en 3 estadios del país. Necesita clasificar para no perder el año, no ha logrado nada importante, y fue eliminado de la Sudamericana. “No pierdo la ilusión, hay opción y la vamos a luchar hasta el final”, sostuvo el técnico Gerardo Pelusso.

Gana: llegaría a 29 puntos, necesita además que Nacional, Rionegro y Santa Fe pierdan. A los de Oriente los podría superar por diferencia de gol.

Empata: ajustaría 27 unidades, quedaría eliminado.

Pierde: con 26 puntos no ingresaría a los ocho.