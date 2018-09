“No sé cuántas veces me dijo negro”

“No sé cuantas veces me dijo negro de m.... pero todo sucedió en el segundo tiempo y el técnico Bodhert lo escuchó. Es la primera vez que me pasa algo así, pero yo seguí concentrado en el partido, aunque los ánimos estaban muy calientes”.

Lucero Álvarez

Arquero de Rionegro

“Al terminar el partido el técnico rival me lanzó malas palabras y respondí, por ello el árbitro me expulsó. Estoy tranquilo pues nunca he tenido problemas ni he lanzado frases racistas. El 70% de mis compañeros son de esa raza y los respeto”.