Rionegro cayó por 3-2 frente al Junior en la ida de la semifinal de la Liga Águila-2

En el fútbol cualquier cosa puede pasar y no se da por muerto a quien lucha, pero el 3-2 que le propinó Junior en el estadio Alberto Grisales a Rionegro, lo dejó con un mínimo de oxígeno en su intención de meterse a la final de la Liga Águila-2.

El doblete de Luis Díaz, quien marcó a los 49 minutos y 69’, y el otro tanto de Jarlan Barrera, a los 52’, parecen ser suficientes para que Junior asegure su lugar en la gran final, pese a la reacción sobre el final de las Águilas que apretaron el marcador 3-2 con los tantos de Carlos Ramírez y Humberto Osorio Botello.

Ese resultado obliga a que este domingo, en Barranquilla, el conjunto antioqueño supere al elenco barranquillero por un gol, por lo menos para asegurar la definición por penaltis, o por dos de diferencia para avanzar en la serie por encima del club tiburón.

Esta se convierte en una misión difícil por los antecedentes del equipo antioqueño en esa plaza. Desde 2011 se han enfrentado en 10 oportunidades en ese estadio y, hasta acá las Águilas nunca ganaron. Solamente igualaron 3 de esos encuentros y perdieron los otros 7. Tampoco marcaron más de 2 anotaciones.

Además las dudas también aparecen, porque tendría que haber una sustancial mejora en el fútbol de los dirigidos por el técnico Jorge Luis Bernal debido a que solo sobre el final del compromiso mostraron una reacción.

Desde el primer tiempo Junior fue el equipo que controló el partido y generó las mejores opciones. Parecía el local con el apoyo de muchos hinchas barranquilleros.

La superioridad fue evidente en la mayor parte del juego.

En esa etapa inicial el conjunto visitante no se fue ganando a los vestuarios solo por la buena actuación del portero Juan Valencia.

En el segundo tiempo, el club local no pudo aguantar más el embate y comenzó la faena de Luis Díaz, la figura del compromiso que con un remate cruzado y un cabezazo logró su doblete, pero la pintura de la noche fue la anotación de Jarlan Barrera, quien en velocidad desequilibró y, con un toque sutil por encima del portero dorado anotó el mejor tanto del compromiso.

Con el 3-0 en el marcador vino la reacción de las Águilas y, primero de cabeza con Carlos Ramírez, a los 85’ y después de Humberto Osorio Botello, de penalti, a los 88’ apretó las cosas.

Son esas anotaciones las que le dan una leve esperanza a los del Oriente antioqueño.

Rionegro no caía es su estadio desde el 18 de octubre, 1-3 con Atlético Nacional. Ajustaba tres compromisos sin derrotas (1-0 a Petrolera, Bucaramanga y Once Caldas). Mientras que Junior no ganaba de visitante desde el 5 de noviembre (0-3 sobre Petrolera).

Síntesis

Rionegro 2

Técnico: Jorge Luis Bernal

Jugadores: Juan Valencia; Daniel Muñoz, Camilo Pérez, Carlos Ramírez, Luis Mosquera; Camilo Ayala, Leandro Velázquez (Sebastián López, 72’), Mauricio Gómez, Jhonny Vásquez (Juan Giraldo, 30’) (Ómar Vásquez 63’), Freddy Hinestroza, Humberto Osorio Botello.

Goles: Carlos Ramírez (85’) y Humberto Osorio Botello (88’ de penalti).

Figura: Humberto Osorio Botello

Expulsados: Camilo Pérez (95’)

Junior 3

Técnico: Julio Comesaña

Jugadores: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Willer Ditta, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes; Luis Narváez, James Sánchez (Daniel Moreno, 70’), Víctor Cantillo, Jarlan Barrera (Sebastián Hernández, 85’); Teófilo Gutiérrez (Yony González, 85’), Luis Díaz.

Goles: Luis Díaz (49’ y 69’) y Jarlan Barrera (52’).

Figura: Luis Díaz.

Expulsados: no tuvo.

Estadio: Alberto Grisales. / Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá). / Asistentes: Sebastián Vela (Bogotá) y Javier Patiño (Meta). / Asistencia: 8.000 personas aproximadamente.