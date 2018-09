Sigue el debate por el dt tricolor

1. Hay que escuchar a técnicos referentes

“Es evidente que a mí particularmente no me consultan de la Federación, no ha habido esa comunicación y es extraño porque en otros lugares de América y con la Conmebol tengo una comunicación permanente. No sé si existo o no para los directivos a quienes respeto mucho, pero creo que esto mismo pasa, en general, con los técnicos colombianos”.



2. En los amistosos he visto un equipo alegre

“Fui técnico extranjero y respeto mucho el trabajo de José (Pekerman), pero lo que debo decir es que en el último partido con Venezuela, el amistoso que se jugó en Estados Unidos, sentí una alegría distinta, me sentí cómodo y era lo que quería ver que hace tiempo no veía. Muchas veces uno, en la vida, busca algo y no sabe que es, pero cuando lo ve, lo reconoce”.



3. El que llegue debe amoldarse a jugadores

“El momento histórico de Colombia es muy atractivo de cara a lo que viene y hay que ir a luchar por la Copa América de Brasil. El entrenador que venga tiene que ser lo suficientemente inteligente para entender que el jugador colombiano ya tiene algo, no se si es una herencia o una sensibilidad, pero al técnico le tocará incrustarse ahí”.



4. Hay que hallar primero identidad de juego

“Hoy por hoy, a veces en la conformación de los equipos el entrenador tiene un informe detallado de los rivales que va enfrentar en un Mundial y entonces sus planes son los de desactivar a esos contrarios, y se han perdido los planes para fomentar la identidad propia. Primero hay que tener una identidad y después moldearla para cada enfrentamiento”.



5. Los directivos deben hacer bien su trabajo

“La clave del éxito es cuando cada uno hace lo que tiene que hacer lo mejor posible. La cuestión no es centrarse solo en los entrenadores y los jugadores, acá los directivos hacen parte fundamental de este cuento y entonces que ellos, que creo son muy buenos, demuestren esa capacidad haciendo la mejor elección para el país”.