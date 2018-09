Un atractivo Colombia-Argentina

Aunque no ha jugado un solo minuto con el Everton de Inglaterra, el ser figura de Colombia en el Mundial de Rusia, luego de marcar tres goles, le bastaron a Yerry Mina para entrar en el grupo de nominados a mejor defensor del año de los premios The Best. El caucano, que está lesionado, aparece entre los 55 candidatos (5 porteros, 20 defensas, 15 volantes y 15 delanteros) a entrar en el Once Ideal de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro).

El central, que en enero dio el gran salto a Europa con su llegada al Barcelona y luego al Everton, compite con jugadores de la talla de Sergio Ramos, Gerad Piqué, Diego Godín, Mats Hummels, entre otros. Los encargados de elegir a los ganadores serán 2.500 futbolistas de 65 países. La elección se anunciará el 24 de septiembre, en Londres, durante la gala de The Best que entrega la Fifa a los mejores jugadores de la temporada 2018.