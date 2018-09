Una Federación “sorda” y cerrada

No hay peor sordo que el que no quiere oír y la Federación Colombiana de Fútbol parece estar en esa tónica; y se justifica simplemente porque sus miembros consideran que con las dos clasificaciones del técnico José Pekerman al Mundial han cumplido, pero ¿por qué no mejorar y evolucionar?

Quisimos consultar a varios referentes de la Selección, tanto técnicos como exjugadores sobre las propuestas que tienen para mejorar la entidad y que estas se reflejen en aspectos deportivos.

Varios de los consultados coincidieron en que a sus miembros no les gusta escucharlos. “Con esa Federación es complicado meterse, nunca lo han permitido y no escuchan opiniones”, asegura Carlos “El Pibe” Valderrama.

El exgoleador Víctor Aristizábal manifiesta que le encantaría ver a la figura del manager deportivo. Precisamente, la Federación, en 2010, intentó implementarla con Francisco Maturana, pero no prosperó y prefirieron ignorarlo.

“Hay muchos nombres, pero el correcto es el de director de desarrollo. A mí me formaron en Fifa para ese cargo y estuve a punto de ejercer esa posición en Conmebol”, recuerda Maturana.

“Hicimos un plan de desarrollo del fútbol colombiano (formativo, juvenil, fútbol sala, playa, fútbol sentado, y femenino) y estuve en contacto con todas esas esferas. Hice un programa de trabajo y se le entregó al presidente Luis Bedoya. Pero no hubo esa convicción desde la Federación y quisieron hacer las cosas a su manera”, complementa.

Al respecto, otro exseleccionador nacional, Javier Álvarez, dice que es necesario respetar el conocimiento de quienes dejaron un legado como Maturana. “No hay que ir muy lejos, basta con mirar a Uruguay y su experiencia con Óscar Washington Tabárez. Además, creo que la Selección charrúa de mayores tiene la obligación de hacer su base con los que vienen de las categorías inferiores. Hoy tiene como 14 jugadores que venían desde la sub-17”.

Los consultados dicen que debe haber un Comité Deportivo con voz y voto, pues hoy las decisiones solo las toman los directivos: Ramón Jesurún, Jorge E. Vélez, Álvaro González, Jaime Pineda, César Pastrana, Javier Cogollo y Elkin Arce.