Valencia superó reto de remplazar a Lucero

Por luz élida molina marín

Desde que supo que iba a ser titular ante Equidad, Juan David Valencia Arboleda tenía presentimiento. “Íbamos a ganar, así como me pasó en el debut en 2016”, afirma el arquero de Rionegro, a quien no solo se le cumplió esta premonición sino que tuvo una buena presentación sacando su arco en cero en el triunfo en Bogotá (2-0) el fin de semana.

¿Cómo asumió ese reto de ser titular?

“Triste por la sanción de Lucero Álvarez porque es una gran persona, alguien muy noble y querido por todos nosotros, y de otro lado comprometido porque uno siempre trabaja esperando una oportunidad. Deseo hacer las cosas bien, cumplirle al grupo con personalidad y carácter como me ha pedido el profe”.

¿Qué le dijo el técnico luego del triunfo ante Equidad?

“Me felicitó y pidió que siguiera mostrando esa calidad y dando garantía. Durante la semana no me habló mucho, pero a través del profe Yonny Yepes me hizo saber que tenía confianza en mi trabajo, gracias a Dios ganamos y sacamos el arco en cero”.

¿Cuál de las jugadas en el partido fue la más difícil?

“Un remate rastrero de Brayner De Alba, a pocos segundos de nuestro primer gol. Recuerdo que estaba un poco tapado, pero alcancé a llegarle abajo al balón. Me ayudó a tener más confianza”.

De los arqueros con los que ha compartido, ¿quién ha sido su referente?

“Recuerdo mucho a Leandro Castellanos. Cuando estaba en el Medellín compartimos y aprendí mucho de él, era mi modelo a seguir, como persona y arquero”.

¿Cómo analizan a Leones, el próximo rival?

“Es un equipo que viene en alza y que siempre nos ha complicado, así que hay que hacer un gran trabajo para ganar porque nuestra meta es lograr la clasificación y esos tres puntos nos dejarían más cerca de ese objetivo” .