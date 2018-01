La canción favorita de Yerry Mina que podría sonar en los camerinos del Barça

“La salsa choke es lo que bailo, un estilo de música que me da tranquilidad y que se ve mucho por allá (en Colombia). Hay muchas que me gustan, pero esta la recomiendo porque el que la canta es de mi pueblo. Se llama Pichi el Negro de la Salsa y en la canción, él me nombra. Entonces para mí es un orgullo que haga esto conmigo”, confesó el deportista.

Tanto Mina como Pichi son oriundos de Guachené, un municipio pequeño en el departamento del Cauca, cerca a la frontera con el Valle, donde el 98 % de la población, según las últimas cifras del Valle, es de ascendencia afro.

En una de las estrofas de Caíste en la trampa, Pichi el Negro dice:

Cómo a mi me gusta la nena rumbina

Me la presento el parcero Yerry Mina

me dijo dale música que es tremenda atrevida

y me dijo el Pichi que es una minina

si es la más golfa son las más finas.