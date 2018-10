Cristiano y su foto familiar de Halloween

La fotografía ha causado furor en las redes de Ronaldo, el usuario de Instagram con más seguidores del mundo. En dos horas la imagen obtuvo más de 3 millones de likes y en ella sale toda la familia, Cristiano Jr, Georgina Rodríguez, la pequeña Alana Martina y los gemelos, Eva y Mateo.

Los integrantes de la familia lucen terroríficas máscaras de payasos, del Conde Drácula (Georgina) y la benjamina de la familia, Alana Martina, luce una peluca de películas de terror.

La imagen fue tomada en su mansión en el cuarto de juegos en Turín.

El portugués que se marchó al Juventus de Turín en busca de nuevos retos para “escribir una nueva página de la novela del mejor jugador de la historia” y mantenerse en el máximo nivel en el que, asegura, solo él y el argentino Lionel Messi se han mantenido diez años.

En una entrevista con “France Football”, el exjugador del Real Madrid afirma que sigue entre los mejores del mundo a sus 33 años, que merece el Balón de Oro y que es posible que Messi este año no figure en el podio del premio que organiza la revista francesa.

Entre los favoritos, el portugués calcula que estarán “los mismos de siempre” aunque duda de que el argentino acabe entre los tres primeros.

Cita a Salah, Modric, Griezmann, Varane, Mbappé pero se muestra escéptico sobre la capacidad de todos ellos para seguir en la brecha dentro de diez años, como sí han estado él y el astro argentino.

“¿Cuántos jugadores son capaces de estar en el más alto nivel durante más de diez años? Se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, digamos que hay dos: Messi y yo”, indica.

Ronaldo no tiene nostalgia del anonimato y no tiene “ganas de ser alguien normal”: “Estoy orgulloso de mi vida, de lo que soy, de lo que he logrado”.