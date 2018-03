Habrá duelo de colombianos en los cuartos de final de la Champions

Este viernes se definieron los cruces de cuartos de final de la Champions League, torneo en el que siguen en competición los clubes en los que participan tres jugadores colombianos: James Rodríguez (Bayern), Luis Muriel (Sevilla) y Juan Guillermo Cuadrado (Juventus).

El sorteo, realizado en la sede de la Uefa en Nyon (Suiza), fue liderado por el goleador ucraniano Andriy Shevchenko y determinó los siguientes duelos:

Barcelona vs. Roma

Sevilla vs. Bayern Munchen

Juventus vs. Real Madrid

Liverpool vs. Manchester City

Así las cosas se dará el enfrentamniento entre dos figuras colombianas que seguramente estarán como compañeros en Rusia 2018: el delantero Luis Muriel y el volante James Rodríguez.

El otro futbolista colombiano, Juan Guillermo Cuadrado (lesionado hace varios meses), afrontará con su equipo Juve el duelo ante el flamante campeón de la competición y reeditarán la final del torneo en la temporada pasada.

Así quedó el calendario según determinó la UEFA:

3 abril

Sevilla - Bayern

Juventus - Real Madrid

4 abril

Barcelona - Roma

Liverpool - Manchester City

Vuelta

10 abril

Roma - Barcelona

Manchester City - Liverpool

11 abril

Bayern Múnich - Sevilla

Real Madrid - Juventus.