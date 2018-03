Dávinson, adiós a la Champions

Cuidar el 2-2 de la ida y sacar un empate en casa era suficiente para igualar la mejor actuación que hasta ahora había logrado el Tottenham en la Champions.

Ocurrió en el 2010, cuando los Spurs dejaron, en los octavos al Milan, de Massimiliano Allegri que, ahora dirigiendo a la Juventus, tomó revancha de aquel día.

Vencer al equipo de Turín, un gigante europeo con dos orejonas y nueve finales disputadas, ofrecía a los ingleses la oportunidad de dar un salto continental como club.

Los triunfos en fase de grupos sobre Real Madrid y Borussia Dortmund hicieron que “nuestra reputación en Europa comenzara a mejorar”, analizó antes del partido el técnico Mauricio Pochettino. Y es que ningún otro equipo había completado una fase de grupos más exitosa en puntos (16) como lo hizo Tottenham que, a lo sumo, logró nueve de esos puntos en sus tres partidos como local. Por eso, el empate en el juego de ida, lo hacía ilusionarse con quedarse en Wembley, con el cupo a cuartos.

Ayer, además de acabar con el anhelo de los Spurs de seguir rumbo a Kiev, Juventus terminó con un invicto de 15 fechas que Tottenham traía sin caer en su estadio. Dávinson Sánchez perdió su primer partido en Wembley.

El criollo, que estuvo los 90 minutos del compromiso, no tuvo la misma solidez defensiva que en otros juegos. Se vio involucrado en el segundo y definitivo tanto de la Vecchia Signora marcado Paulo Dybala (66’). Antes Gonzalo Higuaín (64’) había marcado el empate luego de que Heun-Min Son hubiese puesto en ventaja parcial a los ingleses en la primera parte (37).

Pese a que no hizo parte de la serie, Juan Guillermo Cuadrado -que no juega desde el 23 de diciembre- sigue con vida en la Champions.

Juventus se une a Real Madrid, Liverpool y Manchester City como los primeros clasificados a cuartos.

La próxima semana se definirán los otro cuatro cupos entre Roma vs. Shakhtar, Manchester United vs. Sevilla, Besiktas vs. Bayern y Barcelona vs. Chelsea.