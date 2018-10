¿Fue mal anulado el gol de Dávinson Sánchez en Champions?

El colombiano Dávinson Sánchez fue protagonista de una de las jugadas polémicas de la jornada en la Champions League. El zaguero marcó un gol que fue anulado en el duelo entre el PSV Eindhoven y el Tottenham que terminó 2-2.

Tras volver a analizar la jugada quedó claro que no hubo fuera de lugar de Harry Kane en el tanto de Sánchez, al minuto 33 y por ello la determinación del esloveno Slavko Vincic fue errada, coinciden analistas.

El remate del zaguero colombiano iba en dirección diferente al lugar donde estaba ubicado su compañero; por lo que no interfería en la visión del portero, como se aprecia en el video.

En ese momento era el 1-1 para el Tottenham, al final el marcador fue positivo para el cuadro inglés, ya que en condición de visitante logró el empate.

En esta competencia aún no se cuenta con el uso del VAR (Video Asistente Arbitral) por lo que el árbitro no pudo contar con esa ayuda para no caer en el error.