Jackson Martínez abrió su corazón en conmovedora entrevista

El delantero colombiano Jackson Martínez entregó una reveladora entrevista a la revista Récord de Portugal en la que habló no solo de su regreso a las canchas sino de su lesión y de cómo vive el día a día con los dolores que no lo abandonan.

En uno de los apartes de la entrevista Jackson manifiesta que: “Es una lucha diaria, casi todas las noches, alrededor de las 3 0 4 de la mañana como si fuera un reloj, mi sueño es interrumpido por alguna molestia en el pie, un dolor intenso que al final terminan cesando y puedo cumplir con cada entrenamiento”.

Martínez, goleador en Medellín, en México, en Portugal países donde hizo famoso su Cha Cha Cha, sufrió mientras jugaba en el Atlético de Madrid una lesión en el tobillo que lo sacó dos años de las canchas.

Pero ahora que regresó a Portugal y juega en el Portimonense, uno de los clubes más humildes de la Liga portuguesa, el colombiano aunque volvió a jugar no para de sentir dolor, por eso afirma que “para entrenarme tampoco es fácil, no puedo hacerlo dos o tres días seguidos. Quería trabajar normalmente todos los días pero los médicos y el fisioterapeuta me aclararon que eso era imposible. Sigo un programa específico”.

La lesión

La vida deportiva de Jackson cambió desde noviembre de 2015, ese día en Santiago de Chile, jugaba con la Selección Colombia por la tercera fecha de la Eliminatoria a Rusia y abandonó el campo por una torcedura en el tobillo.

Inicialmente el dictamen del médico fue esguince, pero la lesión se convirtió en algo más delicado, tanto así, que el jugador se tuvo que someter en dos ocasiones a cirugías.

El chocoano volvió a jugar desde el 23 de septiembre del año pasado y lleva en esta temporada 10 partidos disputados con el Portimonense en los cuales ha sumado cuatro goles.