James y el “Tigre” se nutren del entorno

A pocas semanas de que expire la temporada europea, Radamel Falcao y James Rodríguez superaron dos escollos que probaron el temple de los máximos referentes de la Selección Colombia.

Falcao reapareció ayer en el banquillo en el triunfo 1-3 del Mónaco ante Estrasburgo. Fue la primera convocatoria del samario tras ausentarse de los últimos cuatro juegos ligueros por molestias musculares.

James también está listo para la competencia luego de recuperarse de su lesión en el gemelo izquierdo. Aunque no estará en el duelo de hoy a las 9:30 a.m. entre Bayern y Hamburgo, para no “exponerlo innecesariamente”, como expresó el técnico bávaro Jupp Heynckes.

Y aunque tendrán que aguardar unos días más para saltar al campo, la forma cómo paliaron sus lesiones en la agonía de la temporada, más el sabio aporte que han recibido de sus técnicos, permiten pensar que tanto el goleador como el creativo llegarán en impecables condiciones para disputar el Mundial en Rusia.

“Ambos tuvieron una buena temporada. Exigente y rica en aprendizajes. Falcao consolidó su equilibrio, mientras que James lo encontró con apoyo de un cuerpo técnico que supo llegarle y transmitirle conocimientos. Ambos se nutrieron de su entorno. Mental y físicamente llegarán bien al Mundial”, dice el técnico Luis Fernando Suárez.

El “Tigre” tiene por delante 10 partidos de Liga y la final de Copa de la Liga ante PSG. A James, por su parte, le restan 9 partidos de la Bundesliga y el sueño latente de alzar la Champions League.

Luego, llegará la ansiada cita en Rusia, entre junio y julio.