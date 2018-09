La estatua en honor a Falcao que despierta burlas en el mundo

Una gigante estatua de Radamel Falcao García que se conoció esta semana ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales y no precisamente por el homenaje al futbolista colombiano, sino por el poco parecido que tiene con el delantero samario.

La estatua, esculpida por el escultor Antonio Irisma, ha sido construida con sus propios recursos y se cree que el costo asciende a los diez millones. Está ubicada en Santa Marta, pero aún no se define en qué lugar de la ciudad reposará de manera definitiva.

La idea de Irisma es reconocer el gran trabajo del delantero del AS Monaco francés, que es el máximo anotador en la historia de la Selección Colombia con 30 goles. No obstante la estatua no está terminada, está lejos de parecerse al ‘Tigre’.

La obra dedicada a Falcao ha sido comparada,por su poco parecido con el colombiano, con otras estatuas hechas en honor a Cristiano Ronaldo, y Lionel Messi.