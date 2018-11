¿En qué andan la mente y los pies de James?

Por JHEYNER A. DURANGO HURTADO

Hay grandes cualidades en el terreno de juego que identifican a James Rodríguez: luchador, solidario, virtuoso, ganador, diferente... El fútbol lo vive con intensidad, es un deporte que le hace falta, como el respirar, una dependencia que le ha entregado alegrías pero también malestares.

¿Qué está pasando por la cabeza del centrocampista colombiano, quien en 2014, en el Mundial de Brasil, deleitó con su fútbol ganando la Bota de Oro -6 goles- y la atención de los grandes clubes?

Rodeado de estrellas en el Bayern de Múnich, al que llegó en 2017 tras el sinsabor que le dejó su paso por el Real Madrid de España, el cucuteño de 27 años de edad tiene oculto el brillo que acostumbra a exhibir. O, hasta ahora, no se gana la confianza del técnico que dirige el cuadro teutón, el croata Niko Kovač, con quien, como asegura la prensa germana, ya ha tenido altercados. Su comportamiento y condición de líder no tienen tanto efecto como en la Selección.

¿Le hizo daño el cambio de aire luego de jugar en España? ¿Le costó adaptarse al balompié alemán, en el que prevalece la rigidez y no hay paternalismos? ¿Le afectó su separación con la modelo Daniela Ospina y con quien tiene a la pequeña Salomé? ¿Por qué no tiene tanta afinidad con su nuevo entrenador? ¿Por qué no acepta ser suplente?

Sólo él sabe las respuestas

“Es costumbre que este tipo de personas, como James, estén sometidas a las directrices de todo mundo, todos se creen con autoridad cuando no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Solo él sabe y entiende lo que sucede y su entorno inmediato es el que lo tiene qué ayudar a salir adelante”, indica Francisco Maturana, un avezado conocedor del sentimiento de los futbolistas como que los ha dirigido por más de tres décadas.

En el banco de suplentes, al jugador no se le ve con la alegría de antes. Se le nota serio, cabizbajo, impotente... Años atrás, con el combinado patrio (22 goles y 24 asistencias en 68 partidos), en el que es el máximo referente, decía que hasta jugaba con un solo pie; no obstante, en el pasado Mundial en Rusia no logró desplegar todo su potencial al llegar soportando una lesión. Y en su actual club se repite uno de los antecedentes en el Madrid bajo las órdenes de Zinedine Zidane y que le causó problemas: no saber asumir su rol en el banco.

En días recientes, el diario Bild de Alemania, que mantiene en la mira al jugador con reiteradas publicaciones, reveló que tuvo otra discusión con los superiores de su equipo, esta vez con Hasan Salihamidzic, director deportivo.

Señala que luego del encuentro entre el Mainz, en el que Rodríguez no jugó ni un minuto, el cucuteño le negó el saludo a Salihamidzic, y le recriminó el no poder hacer parte del juego, soltándole esta frase: “¡Estás equivocado!”. Sumado a esto, James muestra molestia con Kovač, al no compartir su estilo de juego.

Hasta ahora, y cuando los medios germanos afirman que el 10 de Colombia no continuará en Bayern en 2019, el jugador solo ha sumado 641 minutos en 13 partidos entre Bundesliga y Champions, y ha convertido tres goles.

Las continuas lesiones han sido otra piedra en el zapato del colombiano, convaleciente por esguince en el ligamento externo de la rodilla izquierda.

Rodearse de afecto

Adriana García, sicóloga de Indeportes Antioquia, manifiesta que en investigaciones que vienen haciendo, han encontrado que los deportistas cuando tienen problemas de carácter social, familiar y, sobre todo, emocional, son muy vulnerables a lesiones. “Y esto se ha asociado mucho a la ansiedad y el estrés. En el caso de James, y más cuando venía de ser titular, verse en determinado momento en la banca no debe ser agradable. La salida es que se rodee de afecto, personas que lo ayuden a sentir bien social y afectivamente”, advierte la especialista.

En su primer año en el Madrid (2014-2015), bajo la dirección del italiano Carlo Alcelotti, Rodríguez jugó 46 duelos y convirtió 17 tantos; con Zidane, en 2016-17, participó en 33 duelos y anotó 11 veces. El año pasado, con Bayern, disputó 39 encuentros e hizo 8 goles.

El técnico Pedro Sarmiento agrega que si bien en el tema de James no se conoce la verdad y todo es rumor, la responsabilidad es determinante en cada reto que se presenta.

“A los orientadores de ahora nos obligan a estudiar mejor al jugador, ya está pasando de moda el trato fuerte, la presión. Nos toca entrar a manejarle la parte sentimental, afectiva, a educarlo, formarlo. James es un jugador que hay que seducirlo, es contemplado, o si no vea como rinde en la Selección. Pero no todos los entrenadores piensan igual, y más por las exigencias económicas. Aunque hay que entenderlos, ellos también deben corresponder de acuerdo a la inversión, pues el fútbol es sudor, carácter e inteligencia, todo es cuestión de manejo de parte y parte”.

Si James sale del Bayern, ¿soportará la dura misión de ganarse un puesto en el equipo que llegue, sobre todo si es el Madrid? El talento lo tiene, ahora depende de su disciplina, comportamiento y madurez para volver a brillar. “Volveré muchísimo mejor y más fuerte”, avisa el colombiano n