Rangers pide US$14 millones por colombiano Morelos

Por EFE y Redacción

El Rangers escocés fijó en 10 millones de libras (US$14 millones) la cantidad por la que estaría dispuesto a negociar un acuerdo sobre el delantero colombiano Alfredo Morelos en el mercado de fichajes de enero.

Morelos costó un millón de libras al conjunto de Glasgow el pasado verano, cuando Pedro Caixinha, anterior entrenador, lo incorporó para un periodo de tres años procedente del HJK Helsinki.

El jugador colombiano se ha convertido en una figura clave del equipo escocés en los últimos meses, ya que ha anotado 12 goles en 25 partidos.

Morelos encabeza la lista de artilleros de la Premier League con diez dianas y está por delante de jugadores como Moussa Dembele, Leigh Griffiths y Scott Sinclair.

Varios clubes del campeonato se han interesado por el jugador de 21 años, pero el Rangers ha dejado claro que no considerará ninguna oferta que no alcance la cantidad anunciada. En declaraciones al periódico Daily Records, Jonne Lindblom, el representante de Morelos afirmó que el delantero está contento en el Rangers y que no tiene intención de dejar el club. “Cuando un jugador joven está bien es natural que haya interés, pero no hay nada que plantearse en este momento”, dijo Lindblom.

El entrenador del Rangers, Graeme Murty, quiere mantener en su nómina a Morelos, caracterizado por su olfato goleador.