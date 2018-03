Madrid, el rey de Europa, no abdica al trono

Cristiano Ronaldo no encontró mejor manera de celebrar el cumpleaños 116 del Real Madrid que marcando. No fue una anotación más. Con ella, el club español obtuvo el pase directo a los cuartos de final de la Champions League en la serie más mediática de esta fase.

El rey de Europa nunca ha perdido un partido de Liga de Campeones en el día de su fundación. Ayer no fue la excepción. CR7 (51’) y Casemiro (79’) se encargaron de extender la buena racha de la Casa Blanca los 6 de marzo. Sus antecesores ya habían celebrado con triunfo el natalicio del club ante el Sparta Praga (3-0, en 1968), Tottenham (0-1, 1985), Spartak de Moscú (0-0, 1991), Juventus (1-0, 1996) y al Leeds (3-2 en 2001), según el estadígrafo MisterChip.

Esta vez no fue ante un rival cualquiera. Dejó en el camino al multimillonario PSG, uno de los favoritos al título, que a pesar de la gran inversión que realizó para ganar la Orejona (400 millones de euros), sigue demostrando que aún no tiene jerarquía para aspirar a ser el campeón de la máxima competencia europea.

“Estoy satisfecho del gran trabajo del equipo, sabíamos que era un escenario para volver a reivindicarnos en nuestra competición preferida”, dijo Sergio Ramos tras el encuentro.