The Best alista ceremonia para coronar a Cristiano, Luka o Salah

Por aFP, EFE y Redacción

Noel Gallagher, que fuera miembro de la mítica banda Oasis, actuará en la ceremonia de entrega de los premios The Best de la Fifa que se celebrará el próximo lunes 24 de este mes en Londres.

Los premios The Best tendrán lugar en el Royal Festival Hall de la capital británica y coronarán al mejor jugador del mundo, según la entidad que orienta este deporte; galardón que se disputarán Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah.

Además, el máximo organismo del fútbol mundial también entregará premios a la mejor afición, el mejor portero, mejor entrenador masculino y femenino, mejor jugadora y mejor gol.

El actor británico Idris Elba y la periodista Anne-Laure Bonnet serán los encargados de presentar el evento central.

Elba, seguidor del Arsenal, y Bonnet, actualmente trabajando en BeINSports Francia, conducirán la ceremonia. “Soy un gran aficionado al fútbol, así que estoy encantado de volver este año a presentar los The Best. No es solo un honor, es también un placer compartir escenario con los mejores futbolistas del mundo”, aseguró Elba, quien ya presentó la edición de 2017.