Real-PSG: ¿no es un duelo Cristiano-Neymar?

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió el nivel del portugués Cristiano Ronaldo y el del brasileño Neymar, pero aseguró que van a disputar “un Real Madrid-PSG” y no un pulso personal entre dos de los mejores jugadores del mundo.

“Hablamos de dos grandes jugadores pero es Real Madrid contra PSG, no es Cristiano contra Neymar. Podemos hablar de un jugador como Cristiano que ha conseguido cosas extraordinarias, ha ganado cinco Balones de Oro y no voy a compararles ahora mismo. Neymar, todo lo que hace en el campo, ya los sabemos, tiene mucha calidad y puede marcar la diferencia”, aseguró en rueda de prensa.

Zidane midió más que nunca sus palabras para no desvelar nada sobre su equipo, ni la idea táctica que tiene. Se guardó si apostará por la BBC o sorprenderá con su once.

“Me interesa ver a mi equipo como hoy o ayer, todos están metidos en el partido. Ya se verá con quién empezamos, pero para mí no es importante el dibujo con el que vamos a jugar, es lo que queremos hacer en el campo”, valoró.

“No depende del dibujo, voy a tomar la decisión de cómo jugar contra el PSG, pero son los jugadores en el campo lo que me interesa más. La disposición, como defender y atacar. Del sistema no voy a decir nada. Me tengo que guardar las cosas”, añadió.

Zidane ve la eliminatoria “al cincuenta a cincuenta”, sin un favorito para este miércoles. Y se aisla de la presión por la posibilidad de quedar eliminado de Liga de Campeones, tras estar sin opciones en la Liga ni Copa del Rey.

“No vamos a cambiar lo que diga la gente de nosotros, intento trabajar disfrutando mucho, es mi pasión, intento transmitir mucha cosas a mis jugadores. Mañana no tengo que demostrar nada, solo tengo que pensar en el partido, es lo que me interesa, no todo lo que se pueda decir sobre mí o el equipo”, valoró.

“Estoy muy contento de poder jugar este tipo de partidos y ahora mismo no hay ninguna presión en particular. Hemos preparado nuestra semana como siempre, es cierto que habrá presión, pero es algo habitual y voy a disfrutar como siempre”, añadió.

En su caso, reconoció además que siente “una rivalidad histórica” con el París Saint Germain por ser del Olympique de Marsella. “Es un gran partido de fútbol contra un adversario muy duro que nos va a poner en dificultades”.

Terminó volviendo a pedir apoyo al madridismo en una cita decisiva. “Queremos que nuestra afición esté muy orgullosa de nosotros y vamos a darlo todo. Van a estar con el equipo como siempre, igual que cuando las cosas se complican. Tenemos un nuevo partido, otro rival y competición. Vamos a darlo todo”.