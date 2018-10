Universitarios tienen a ‘Messi’ y se llama Angélica

El 17 de febrero de 2018 marcó la carrera deportiva de Angélica Pérez. Jugó su primer partido como profesional en la Liga Femenina defendiendo los colores del Atlético Bucaramanga. Mientras tanto, en una de las tribunas de la cancha Marte, donde se jugaba el encuentro, John Pérez no la perdía de vista.

Estudiaba cada movimiento de la volante con sigilo y sintió como propia la frustración de no poder celebrar un gol en las tres ocasiones que un remate de su hermana pegó en el palo defendido por la arquera del Deportes Tolima, su rival esa tarde.

El partido terminó en empate (0-0) pero el resultado importó poco para los Pérez, que celebraron como un triunfo la incursión de otro miembro de la familia en el fútbol colombiano.

Angélica y John más allá de la sangre los une la pasión por este deporte. Jhon, el mayor de esta pareja de hermanos (30 años) es el habilidoso “10” del elenco leopardo masculino y quien desde pequeño pulió el talento de su hermana.

“A ella siempre le gustó el fútbol y desde niños jugamos en la casa y en la cancha. Ahora la apoyo y le comparto mi experiencia para que sea mejor”, comentó John desde la Ciudad Bonita, mientras su hermana, en Medellín, engalana la nómina del equipo de Unidades Tecnológicas de Santander que disputa los Juegos Nacionales Universitarios.

Pero esta jugadora, salida de la escuela Botín de Oro y con una amplia experiencia en selecciones Santander y Colombia, también es una destacada en las aulas. Cursa cuarto semestre de Tecnología Deportiva, su segunda carrera después de graduarse como tecnóloga en Gestión Empresarial.

“No era lo mío pero igual la terminé, no creo que haya sido tiempo perdido porque de algo me va a servir en la vida. Ahora estudio deportes porque soy atleta y me siento cómoda”, señala Angélica, quien financia sus estudios con becas que obtiene por sus logros académicos deportivos.

Por eso, el objetivo de “Messi”, como la conocen por sus habilidades y gusto por el jugador argentino, es superar el tercer lugar de 2016 en esta edición de las justas. Su equipo está invicto en el grupo C, en el que vencieron 3-2 a la U. de A. y 3-0 a la Tecnológica de Pereira. Hoy se miden a la Javeriana de Bogotá.