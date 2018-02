Armani sería convocado por Sampaoli para amistosos

En la prensa argentina dan como un hecho que el exarquero de Atlético Nacional, Franco Armani estará entre los convocados para enfrentar a Italia, el 23 de marzo, y España, el 27.

Si se confirma el llamado, se cierra el capítulo y la posibilidad de que Colombia tenga en cuenta al portero colombo-argentino, que de todas formas finalizó su proceso de nacionalización, porque su idea es regresar en un futuro y quedarse viviendo en Medellín.

Pese a que River Plate no hace un buen torneo y los resultados no lo acompañan, la participación de Armani ha sido destacada. Incluso, en las redes sociales, una gran mayoría de hinchas del club argentino, dicen que si no fuera por él, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo hubiera recibido derrotas más abultadas.

El técnico Jorge Sampaoli estará dando a conocer la convocatoria antes del 15 de marzo y cuando lo haga, se confirmará si el portero cumple el sueño de vestir la camiseta de su selección.

Vea esta atajada de Franco Armani frente a Vélez Sarsfield: