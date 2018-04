Banquete de goles de la Selección femenina en la Copa América

SÍNTESIS DEL PARTIDO



COLOMBIA 7



Técnico: Nelson Abadía.

Jugadoras: Sandra Sepúlveda; Carolina Arias, Carolina Clavijo, Isabella Echeverri, Manuela Vanegas; Diana Ospina (Leicy Santos, 67’), Daniela Montoya (Oriánica Velásquez, 62’), Liana Salazar, Jessica Caro; Yorely Rincón (Yisela Cuesta, 76’) y Catalina Usme.

Goles: Usme (2’, 45’, 57’, 93’), Montoya (16’), Rincón (43’), Echeverri (59’).

Figura: Catalina Usme.



URUGUAY 0



Técnico: Ariel Longo.

Jugadoras: Sofía Olivera; Carina Felipe, Pierina Montenegro, Jemina Rolfo, Valeria Colman; Naiara Ferrari (Alexia Da Silva, 46’), Ximena Velazco, Pamela González, Sindy Ramírez (Stefany Suarez, 62’); Carolina Birizamberri (Stefhanie Tregartten, 67’), Yamila Badell.

Goles: No marcó.

Figura: No tuvo.



Estadio: La Portada, en La Serena./ Árbitro: Emikar Caldera (Venezuela). / Asistentes: Yoli García y Migdalia Rodríguez (Venezuela). / Taquilla: No suministrada.