Vea el emotivo video con el que Carlos Darwin Quintero se despidió del América

“Gracias al Club América por estos 3 años de muchas emociones. Siempre estaré agradecido con cada unos de los integrantes del más grande de México. Soy un mexicano más. Gracias México”, escribió en su cuenta en Twitter en delantero colombiano que fue anunciado como nuevo jugador del Minnesota United.

Precisamente Quintero fue presentado en su nuevo club, el Minnesota United, como el primer Jugador Franquicia del equipo de Minneapolis.

En su presentación el colombiano sostuvo que: “Estoy muy contento por estar aquí. Con un reto más en mi carrera. Agradecido con Adrian Heath –entrenador–, con toda la directiva por la confianza que han depositado en mí. Como se lo dije a Adrian quiero venir a dar lo mejor mí para ayudar al equipo”.

Además sostuvo que lo llevó a tomar la decisión de unirse a la MLS fue que su nuevo equipo tiene “un proyecto ambicioso. Me sedujo por la importancia que me hacen sentir, por eso me decidí a venir a Minnesota”.

En la primera división de México el colombiano disputó 328 y marcó 83 goles. En su palmarés el delantero que se mostró en el Deportes Tolima tiene un paso también por el Krylia Sovetov, de Rusia, el Deportivo Pereira, Santos Laguna y el América de México.