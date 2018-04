Catalina Usme comparte honor con Falcao García

La antioqueña Catalina Usme y el samario Falcao García tienen el mismo honor en las selecciones de Colombia: son los goleadores históricos. Ella acumula 50 anotaciones en competencias oficiales y él, 29, cifras que seguramente aumentarán en los próximos días.

Catalina viene de marcar 4 tantos en el triunfo 7-0 sobre Uruguay, en el inicio de la Copa América femenina en Chile. Hoy (5:00 p.m.), cuando se enfrenten al conjunto anfitrión, tendrá otras oportunidades de festejar.

La jugadora del América de Cali, club al que llegó en 2017 luego de un amplio periodo en Formas Íntimas de Medellín, también ha brillado este año en la liga local, al conseguir dos goles olímpicos.

La última anotación del Tigre del Mónaco, por su parte, lo consiguió en el reciente amistoso con Francia en París (victoria 2-3) y se espera que su debut mundialista en Rusia-2018 sea el mejor, luego de perderse Brasil-2014 por una rotura del ligamento cruzado en la rodilla izquierda.

Idéntico infortunio y lesión soportó Catalina durante los Juegos Olímpicos de Londres-2012 y antes de la Copa América-2014. Por fortuna para ambos, y para el fútbol colombiano, estas dos figuras lucharon por recuperarse y alcanzaron la madurez y un buen nivel deportivo.

El presente luce alentador para la paisa, que ya se ha probado como entrenadora de niños. Antes de viajar a Chile le contó a EL COLOMBIANO sobre sus retos y progresos, y la Selección. “El equipo se ha preparado para este tipo de competencias y hacer que el fútbol femenino sea más visible. Tenemos clara la responsabilidad y estamos tranquilas, trabajando para lograr el título en la Copa América”.

En relación con su nivel actual, dijo que es “maravilloso” y que hace año y medio viene ofreciendo un buen rendimiento.

Cuando dejó Antioquia y se fue a jugar con el América de Cali muchos criticaron la decisión, pero ella aseguró que “futbolísticamente es la mejor” que ha tomado.

“Sin duda que en Cali he tenido posibilidades que en Medellín no tuve. Y me he preparado mejor, yo creo que eso también es un plus para mí”.

Sobre los goles olímpicos, esta zurda señaló que más que las características de estos, la satisfacción grande son los momentos en los que los consiguió, “cuando el América más lo necesitaba y eso es lo más importante”.

Usme dijo que se siente afortunada de haberse encontrado en el conjunto vallecaucano al técnico Jersson González, un exjugador que se destacó por su calidad en la pelota quieta.

Aseguró que le ha aprendido mucho en lo táctico y en los cobros de media distancia. Todos los días, luego de los entrenamientos, dedican 20 o 30 minutos a cobrar tiros libres “y eso se refleja”.

Sobre el privilegio de ser la goleadora histórica de la Tricolor, Catalina aseguró que le genera responsabilidad. “Más que eso, es un orgullo estar acá, nunca lo he tomado como una presión, pues el reto de marcar goles es de todas, así algunas tengamos más la fortuna de llegar al arco rival. Estoy feliz de serlo y espero mantenerlo”.

Con sus goles, Catalina Usme, así como Falcao García, le regala festejos a Colombia.