Colombiano Vladimir Marín protagonizó particular celebración en Paraguay

El colombiano Vladimir Marín quien se ha destacado en su carrera como lateral o volante, es el protagonista de una polémica en Paraguay, tras una extraña celebración al anotar un gol, con su equipo, el Sportivo Trinidense.

Vladimir, exAtlético Nacional, marcó de tiro penal y tras arrancar la carrera para la celebración hizo un gesto con sus manos que dejó expectantes a aficionados y directivos del club.

Marín, quien milita en el Sportivo Trinidense fue una de las figuras de su equipo en el triunfo por penales ante Olimpia por la Copa Paraguay.

El colombiano, salió pronto a explicar la celebración que no iba dirigida a nadie de su actual club, sino como protesta contra los representantes de Olimpia, club en el que militó en 2011 y 2012.

“Esta celebración es en motivo de protesta al Olimpia. Quiero que el presidente me pague, nunca por amor al club hice demandas pero ahora no me atiende ni el teléfono”.

Extraoficialmente se habla que la deuda que tiene el equipo con el jugador podría ser 100.000 dólares.