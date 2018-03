Colombia deja ver madurez y variantes

AUSTRALIA 0



Técnico: Bert van Marwijk

Jugadores: Brad Jones (Danny Vukovic, 46’); Joshua Risdon, Milos Degenek, Mark Milligan, Aziz Behich; Mile Jedinak, Mathew Leckie, Massimo Luongo (Jacksone Irvine, 90’), Tomas Rogic (James Troisi, 83’); Andrew Nabbout (Robbie Kruse, 73’) y Tomi Juric (Tim Cahill, 63’).

Goles: no anotó.

Figura: Mark Milligan.

Expulsados: no tuvo.



COLOMBIA 0



Técnico: José Pekerman.

Jugadores: David Ospina, Santiago Arias, Óscar Murillo (Yerry Mina, 52’), Cristian Zapata, Johan Mojica; Wílmar Barrios, Abel Aguilar (Jéfferson Lerma, 46’), Mateus Uribe (Yimmi Chará, 69’), James Rodríguez (Gio Moreno, 83’); Falcao (Miguel Ángel Borja, 46’) y Carlos Bacca (José Izquierdo, 75’).

Goles: no anotó.

Figura: Wílmar Barrios.

Expulsados: no tuvo.



Estadio: Craven Cottage (Londres). / Árbitro: Bobby Madley (Inglés). / Asistentes: Harry Lennard y Eddie Smart. / Asistencia: unos 30.000 espectadores.