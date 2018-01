Colombianos dan de qué hablar

Los jugadores colombianos protagonizaron otro fin de semana lleno de goles y buenas jugadas. Aunque también fueron noticia por una acción polémica en la que el afectado fue el volante Jefferson Lerma.

El jugador denunció, tras el compromiso de su equipo, el Levante, ante el Celta, que terminó con victoria para el visitante 0-1, un acto de racismo por parte del delantero Iago Aspas, quien en el transcurso del juego lo llamó “negro de mierda”, según reporta la agencia EFE.

“Quiero hacer una denuncia, creo que estos actos no pueden existir. Creo que Aspas me ha dicho negro de mierda y eso no puede pasar”, declaró el volante.

Además alertó “He hablado con el árbitro pero me decía que lo tenía hasta los huevos de tanto joderlo, pero creo que ya les tocará revisar videos y tomarán las medidas otras personas, yo no soy nadie para juzgar pero eso no puede pasar”, según EFE.

De otro lado, Luis Fernando Muriel ingresó a los 73 minutos en el juego que el Sevilla perdió 1-0 como visitante ante Alavés, que tuvo a Daniel Torres en el banco.

En esta oportunidad el delantero no estuvo tan claro y no marcó con el conjunto español que ocupa la sexta casilla de la liga.

En la segunda división de España, el delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández fue protagonista, un gol y un pase gol en la victoria del Huesca 2-1 ante el Numancia, para que su equipo se mantenga como líder con 43 puntos.

Hernández, quien jugó en Pereira y América, ajusta once tantos en la temporada.

Otro de los colombianos que celebró y por partida doble fue Alfredo Morelos, al anotar dos tantos en victoria del Rangers 4-2 a Corinthians.

En la Liga mexicana, el central Óscar Murillo marcó de cabeza, tras un tiro libre en el empate 2-2 de América y Pachuca, en el campo también estuvieron sus compatriotas Mateus Uribe y Carlos Darwin Quintero. El primero jugó todo el compromiso y Quintero lo hizo durante 61 minutos .