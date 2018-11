“Dimayor está perjudicando el fútbol colombiano”: Comesaña

Julio Comesaña indicó que la Dimayor “está perjudicando el fútbol colombiano a nivel internacional”.

El técnico de Junior de Barranquilla, equipo que se clasificó a la final del balompié nacional y que busca a la vez el boleto a la última instancia de la Copa Suramericana, mostró ante los medios su desazón luego de conocer que la máxima entidad del fútbol profesional en el país no aceptó la petición del cuadro juniorista para que se cambiarán las fechas de la definición del título local, el cual lo disputará ante Independiente Medellín.

Lea más: No prosperó solicitud de Junior: la final arranca el domingo

En la reunión el martes en Bogotá, entre voceros de la Dimayor, el gerente del Junior, Héctor Báez, y el presidente del Medellín, Michael Gil Gómez, quedó claro que el primer duelo de la final de la Liga Aguila-2 será este domingo en el estadio Metropolitano, en la capital del Atlántico.

A su vez, que el juego de vuelta será el 8 o 9 de diciembre, dependiendo de las fechas que se estipulen para la final de la Suramericana, en la que Junior podría certificar este jueves su paso a esa instancia luego de ir arriba en la serie semifinal 2-0 ante Santa Fe, al que derrotó en El Campín.

(Lea aquí Los argumentos del DIM para no aplazar los duelos de la final)

“Junior iba a solicitar, que en caso de pasar a la final de la Suramericana, se modificaran las fechas. Pero está quedando la sensación, porque no se dicen las cosas como son, de que Junior ya está clasificado y que entonces queremos cambiarlas”, expresó Comesaña, al rememorar lo que ha sucedido con otros elencos cuando se les ha cruzado la competición nacional e internacional y pese a ellos no se les modifica el calendario, teniendo que encarar, con pocos días de descanso, y con jugadores de divisiones menores, alguno de estos compromisos.

“Si hacemos las cosas mal una vez, y se perjudica a Nacional como pasó esa vez y podemos solucionarlo me parece que sería magnífico. Ahora, si la Dimayor decide que no la va a postergar tendrá sus razones, pero sí tengan claro que está perjudicando el fútbol colombiano a nivel internacional”. Agrega que si hoy Junior es el afectado, mañana será otro. Reiteró que no tendrán problemas para afrontar la situación, señalando que sus dirigidos juegan donde sea.