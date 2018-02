Dávinson Sánchez nominado a jugador joven del año en Londres

Finally, here are the nominees for the #LFA18 Young Player of the Year award, sponsored by Zeus Capital:@ABChristensen96 - @ChelseaFC@Ains_7 - @Arsenal@daosanchez26 - @SpursOfficial@RyanSessegnon - @FulhamFC@harrywinks - @SpursOfficial



➡️ https://t.co/JY3XRqOVjd pic.twitter.com/Clw8djAheM