“Tener a Falcao nos da un plus para el Mundial”: Zapata

El internacional colombiano Duván Zapata, jugador del Sampdoria italiano, afirmó que el hecho de poder contar con un delantero como Radamel Falcao García le dará “un plus” a Colombia de cara al próximo Mundial de Rusia 2018.

“Radamel es un líder, por lo que he podido vivir yo, da mucha fuerza a la selección. A nivel internacional es un jugador de alto nivel que representa a nuestro país”, afirmó Zapata en una entrevista con Efe en el centro deportivo del Sampdoria, en Génova Italia.

“Tener a Falcao en este Mundial es un privilegio para toda Colombia. Lamentablemente no pudo estar en el Mundial pasado, pero tenerlo ahora con nosotros es un plus para tener más argumentos para hacer un buen papel”, aseguró el delantero colombiano.

Duván, que recibió su primera llamada con la selección cafetera exactamente hace un año, comparte el vestuario del equipo nacional con James Rodríguez y se alegró por la continuidad que este encontró en el Bayern de Múnich, tras la última difícil temporada en el Real Madrid.

“La selección Colombia tiene a varios referentes, (Juan Guillermo) Cuadrado, (Cristian) Zapata, todos son importantes. James ahora tiene mucha más continuidad, seguramente mentalmente estará mejor que cuando estaba en el Madrid”, dijo.

Sin embargo, el delantero colombiano recordó que, pese a que James no contara con mucho protagonismo el año pasado en el Madrid, su rendimiento con Colombia siempre ha sido de alto nivel.

“Más allá de que no tenía mucha continuidad, cuando llegaba a la selección siempre lo entregaba todo para esa camiseta. Pienso que para él no tener continuidad en el Real Madrid no era un problema, porque iba a la Selección y tenía muy buenas prestaciones”, opinó.

En todo caso, Zapata reconoció que la buena temporada a nivel personal que James está viviendo en la Bundesliga alemana subirá aún más el potencial de Colombia de cara a la expedición para la Copa del Mundo rusa.