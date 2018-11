Edwin Cardona, convocado para la final de Libertadores ante River

Luego de quedar fuera de las semifinales de Copa Libertadores ante Palmeiras, el antioqueño Edwin Cardona fue nuevamente convocado por el técnico Guillermo Barros Schelotto para el juego de ida de la Copa Libertadores ante River Plate en la Bombonera.

“Me dolió un poco quedar afuera del banco porque si mal no recuerdo nunca me había tocado. Para cualquier jugador es duro. Obviamente acato las órdenes y respeto las decisiones. Como dije, sumaré desde donde me toque sumar”, dijo el exjugador de Nacional entonces acerca de su ausencia entre ambos compromisos.

Cardona viene de marcar un gol por Liga en el triunfo de Boca 4-1 sobre Tigre.

El mediocampista podría jugar su segunda final internacional justamente ante el mismo rival, pues en 2014 disputó el título de la Sudamericana con Nacional cayendo ante River 3-1 en el global.

En la convocatoria del técnico argentino también figuran los colombianos Wilmar Barrios y Sebastián Villa.