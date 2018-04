Detrás de un gol hay un corazón grande

Si bien el corazón del fútbolista tiene mejor rendimiento ante grandes esfuerzos que una persona que no realiza ejercicio, una investigación hecha en 2012 por el Instituto Karolinska, en Estocolmo, arrojó que los jugadores de alta competencia desarrollan mejores capacidades mentales. El estudio del doctor Predrag Petrovic y su grupo de trabajo realizado a 83 jugadores (57 hombres y 26 mujeres), clasificados en las primeras tres divisiones de la liga de fútbol de Suecia, y el cual fue publicado en Plos One, se basó en áreas del pensamiento y razonamiento abstractos como anticipación visual, reconocimiento de patrones y toma de decisiones estratégicas, resume la revista científica. Quienes participaron fueron sometidos a pruebas cognitivas, entre ellas solución de problemas y creatividad. Al final se comparó el desempeño de estos deportistas con el de personas de la población general. Los investigadores hallaron que estos resultados “mostraron que tanto los futbolistas de divisiones mayores y menores tenían mejores mediciones de funciones cognitivas que la gente del común”. Sin embargo, no precisaron si la persona nace con estas cualidades cognitivas o las desarrolla con el entrenamiento riguroso que hace.