“Tengo el corazón partido en 50 millones de pedacitos”: Frank Fabra

Una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda dejó al defensa Frank Fabra Palacios sin el Mundial de Rusia. El antioqueño dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales lamentando perderse lo que el llama su sueño desde que era niño en Nechí.

“El sueño de niño, la ilusión de un pueblo llamado Nechí. Eso con lo que soñabas cuando pequeño corriendo descalzo por las calles. Cuando vibrabas al ver a Cuadrado, James, las atajadas de Ospina, las máquinas del medio Sánchez, Aguilar, las subidas deCamilo Zúñiga, Armero, Arias, entre otros en el mundial pasado. Y ólo había un propósito ser parte de este sueño llamado mundial”, dice Fabra.

La Federación confirmó este sábado que el jugador tuvo un mal giro en el entrenamiento y sufrió la lesión, aclarando los rumores de que había podido ser un choque fortuito con algún compañero de equipo.

El lateral colombiano, que milita en el Boca Juniors argentino, dice adiós al Mundial a diez días del debut del equipo nacional, frente a Japón en Saransk, dentro del grupo H.

“Había un propósito ser parte de este sueño llamado mundial. Luché, trabajé, me esforcé en mejorar y lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos me quedo en la puerta más cercana a sólo a un paso. Me duele el alma. Pero tengo una fe poderosa, un Dios que cada vez hace sentirme feliz y orgulloso”, afirmó Fabra que tomó como ejemplo a Radamel Falcao en su recuperación.

“Seré más fuerte porque ya hay ese ejemplo de superación y perseverancia. Es mi espejo ahora por que lo vivió Falcao y supo salir de ese difícil momento”, agrega en su mensaje.

La Federación agregó que Fabra se encuentra acompañado por todo el grupo de jugadores, cuerpo técnico y staff, quienes recibieron con muchísimo dolor la confirmación de la noticia, lo que se vio reflejado en sus mensajes en redes sociales.

En las próximas horas, tras los trámites pertinentes, el cuerpo técnico definirá su reemplazante en la lista de 23 que desembarcarán en Rusia la próxima semana para la Copa del Mundo, pero todo apunta a que llegará Farid Díaz, entre hoy y mañana.