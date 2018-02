El escándalo pasional que involucra a jugador y presidente de club de fútbol paraguayo

Una fotografía en redes sociales, en la que se ve al presidente del equipo Rubio Ñü, Antonio González, junto al defensor Bernardo Gabriel Caballero en una situación muy íntima, despertó la polémica en Paraguay y en el mundo del fútbol.

La publicación se convirtió en todo un novelón, luego de que se viera involucrado el representante del jugador, Valentín Ozuna, quien sería el que publicó la foto en redes sociales; esto, según se especula hasta el momento, como método de presión para que Caballero dejara el club.

Después de conocerse la fotografía, el presidente del club confirmó públicamente que el jugador era su pareja y que gozaba de varios beneficios.

“Vamos a ser sinceros. Era una persona especial para mí. Entre paréntesis, y en síntesis, era mi pareja. Tuvo todos los privilegios. Encontró refugio en este puto viejo de mierda”, dijo el Presidente a la estación radial Azul y Oro de Luque.

En sus declaraciones también agregó: “tenía todos los privilegios: vehículos que él nunca pensó manejar, como Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado y Hilux. De repente apareció una vieja loca, loco, (por el representante) y se tuvo que ir del club, porque le llevó a Mar del Plata. Entonces tuve que tomar la medida para que no entre más al club. Ahí empezó todo”.

No obstante, Ozuna desmintió lo dicho por González y aseguró que sostenía una relación sentimental con Caballero desde hace cinco años. Lo cual confirmó el trío amoroso.

“No fueron pareja en ningún momento. No se le puede llamar relación cuando alguien te obliga a estar con él”, dijo el el representante en radio La Unión R800 AM.

Hace pocos días, Ozuna denunció que sufrió un hecho de violencia cuando tres hombres armados ingresaron a su casa.

“Ya presentamos la denuncia ante la Fiscalía y el resto queda en manos de los abogados”, contó.

Señales de odio

En los últimos días, el presidente del equipo Rubio Ñü, Antonio González, publicó varios videos en los que insulta públicamente al jugador y al agente. En uno de ellos, hasta rompe el contrato de vinculación con el club.

En otra de las publicaciones, las cuales realizó vía Facebook, González acusa al defensor de aprovecharse de la situación y de su amor para sacar beneficios económicos.

“Otros jugadores tuvieron relaciones con el presidente”

Luego de las acusaciones, el jugador Bernardo Gabriel Caballero, quien luce el número 3 en su espalda, decidió romper el silencio y señaló en una entrevista radial que el presidente “siempre me coaccionó. Primero por lo de la foto y que nunca me iba a dar mi pase. No avaló que yo me vaya de ahí”.

En sus declaraciones, el lateral izquierdo confirmó que González lo obligaba a tener relaciones sexuales para poder jugar y confirmó públicamente que no es el único jugador al que manipulaba y chantajeba para llevarlo a la cama.

“Sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión normal”, afirmó en diálogo con Radio La Unión de Asunción.

“Nos condicionaba. Nos decía que nos iba a promocionar, que nos iba a vender a un club. Cosa que nunca hizo. Al contrario, él siempre truncaba todo eso”, agregó.

Caballero aseguró que debido a la polémica y al escándalo no ha podido comunicarse con su familia. “Tenía la esperanza, soñaba siempre ser un futbolista exitoso, surgir acá en Luque. Ahora quiero que esto que me pasó no le pase a nadie”.

Por último, el joven de 25 años, quien nació San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones, Paraguay, aseguró que esta polémica “me ha lastimado bastante. Creo que ya no hay solución porque está armando más quilombo”.