El goleador Didier Drogba, ex Chelsea, confirma su retirada

“Ganas de comenzar el próximo capítulo esperando que Dios me bendiga una vez más, como lo ha hecho durante toda mi carrera”, concluyó uno de los mejores artilleros de este siglo.

“Quisiera agradecer a todos los jugadores, entrenadores, equipos y aficionados que he conocido y que han convertido esta travesía en una experiencia única”, escribió el ex del Chelsea en su cuenta de Twitter.

““¡1989, momento en el que todo empezó! Cuando pienso en estos 20 años, me hace sentir muy orgulloso por todo lo que conseguí como jugador, pero más por lo que logré como persona. Si alguien te dice que no puedes cumplir tus sueños, no lo escuches y ponte a trabajar duro por ellos. Gracias a todos mis compañeros, entrenadores, equipos e hinchas por haber estado ahí. Y especialmente a mi familia y equipo personal”, dijo Drogba.