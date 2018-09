El técnico que necesita Colombia

Cuando el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (Colfútbol), Ramón Jesurún, salió a decir que no tenían plan a, b ni c para reemplazar a José Pekerman, o mentía o daba una nueva muestra de improvisación que hay en esa entidad. La continuidad del argentino, como supuestamente querían los miembros del Comité Ejecutivo, era incierta y había que estar preparados.

Inclusive desde mucho tiempo antes, pues en las eliminatorias para Rusia-2018 ya se empezaba a ver desgastado ese proceso e independiente de los resultados en el Mundial, el cambio se veía venir.

Pero dejaron ir a Reinaldo Rueda para Chile, el candidato número uno a por su trayectoria y resultados, y quien soñaba con volver a la Tricolor. Y luego a Juan Carlos Osorio que firmó con Paraguay, otro técnico de buen palmarés.

A propósito, Carlos González Puche, vocero de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutbpro), asegura que la dirigencia de la Federación le cobró a Rueda su apoyo a la consolidación del gremio de jugadores cuando este dirigía al combinado patrio, hace 12 años (estuvo de 2002 al 2006).

Ahora los directivos enfrentan el reto de elegir bien al nuevo seleccionador, que debe reunir condiciones muy especiales porque la persona que llegue tendrá que superar lo hecho por Pekerman e inclusive por Francisco Maturana, el único que ha logrado un título con el equipo de mayores (Copa América en 2001).

“Debe ser un estratega de talante, por la calidad de jugadores que hay”, dice el analista Juan José Peláez.

A pesar de que la dirigencia parece no tener prisa, no debe olvidar que en 2019 está el compromiso de la Copa América de Brasil y se iniciarán las eliminatorias para Catar-2022. Aunque no es oficial, se dice que esperarían hasta enero y mantendrían como interino a Arturo Reyes, pero no pueden olvidar que en esa fecha los mejores ya estarán comprometidos.

Hay preguntas que se hacen ahora los aficionados, entre ellas: ¿Cuál debe ser el perfil del nuevo seleccionador de Colombia? y ¿qué importancia tiene su nacionalidad?

Entrenadores, exfutbolistas y gente del balompié expresan aquí sus opiniones y lo que esperan de esta decisión trascendental.

Lo positivo es que el factor económico no parece ser obstáculo, pues querían mantener a Pekerman al que, según medios internacionales, le pagaban un salario anual de 1.7 millones de dólares (5.376 millones de pesos colombianos). Con esta cifra se puede aspirar a un buen timonel que se ajuste al perfil de la Selección.

Así las cosas, ¿qué debe reunir el elegido? Veamos algunos puntos importante.s