“Siempre nos han cerrado las puertas”: Iván Ramiro Córdoba

Por Wilson Díaz Sánchez

El exzaguero internacional Iván Ramiro Córdoba está dedicado a sus proyectos familiares y a disfrutar de la vida después del fútbol. Pero dice que se sigue preparando académicamente porque su intención es contribuir con su experiencia y conocimiento al balompié nacional y al deporte en general.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el excapitán que levantó el trofeo de la única Copa América que ha ganado el país, en 2001, asegura que la dirigencia les ha cerrado la puerta a los referentes que pueden y quieren aportar.

Le preocupa la interinidad en la dirección técnica de la Selección de mayores y aunque valora lo que hizo, es de los que estaba de acuerdo con el final del proceso de José Pekerman. Agrega que los entrenadores criollos capacitados para hacer el relevo “están ocupados en este momento”.

Mario Yepes dice que en la Selección debe haber gente de aquí, que la conozca y la quiera para que no haya baches como el actual. ¿Usted está de acuerdo?

“Si esas medidas se hubieran tomado antes no estaría pasando lo de ahora, a los procesos hay que darles continuidad y cuando vos dejás estos espacios arriesgás a perder todo lo bueno que se ha hecho, es difícil volver a recuperarlo. Creo que las personas que manejan el fútbol en nuestro país se deben dar cuenta de que los que han estado ahí, los que lo conocen desde adentro, tienen mucho que aportar, son el hilo conductor entre dirigencia y futbolistas. En Colombia no lo han podido entender, muy pocos lo han comprendido y han marcado una diferencia. Ejemplo, Atlético Nacional”.

¿Y ustedes están dispuestos a ofrecer esa mano?

“Siempre lo hemos estado, pero siempre encontramos un rechazo a lo que podamos brindarle al fútbol en la parte dirigencial. Nadie nos lo ha podido explicar. Tampoco es que vivamos por esto, simplemente sabemos de nuestra experiencia, hablo por mí, y la preparación que he tenido. Continúo haciendo mi formación porque sé que el día de mañana ese es el futuro nuestro. Todo me ayuda para cuando llegue la oportunidad de darle una mano al deporte en nuestro país y lo haré con el mayor de los gustos”.

Carlos González Puche asegura que a Reinaldo Rueda le cerraron las puertas porque cuando estuvo en la Selección permitió que se formara la Asociación de Futbolistas. ¿Eso pasó?

“Muchas cosas se cobraron y dieron fastidio cuando creamos la Asociación, pero uno tiene que superar eso. Es un orgullo que está la agremiación, en cualquier país con dignidad hay una asociación de jugadores y es muy respetada y trabaja de la mano con la Federación y con la Liga. Nosotros vamos a llegar a eso. El profe (Rueda) igual, sabe que fue eso y lo superó. Por fortuna pudo darse unas satisfacciones enormes en el fútbol con Nacional, y ahora con Chile le deseamos que le vaya bien y que el día de mañana tenga la oportunidad que en su momento le cortaron, de seguir con ese proceso bueno que traía con la Selección”.

Iván, ¿cuál es el camino a seguir para que no se pierdan los avances?

“Es bueno que haya un grupo con jugadores que tiene la memoria del proceso de Pekerman y eso puede ayudar mucho al técnico que llegue. Pero esta incertidumbre no ayuda para nada al futbolista; tampoco es fácil para un entrenador como Arturo Reyes al que le toca llegar en un momento complicado, mantener un nivel de una Selección y hacer experimentos porque los tiene que realizar... Pero esperemos que la persona que elijan esté al nivel que amerita una Selección como la que tenemos y que le puede apuntar a algo importante”.

¿Prefiere un estratega nacional o extranjero para que haga el relevo?

“Si es un técnico local tiene que ser capacitado y estar a la altura de lo que demanda un equipo como el nuestro. Los tenemos pero, para mí, ya están ocupados y es complejo ir por ese lado en este momento. Si es un extranjero debe tener gran experiencia y capacidad”.

¿Alguna nacionalidad?

“Cuando es un entrenador de cierto nivel viene y en unos meses ya está hablando español, esa no puede ser una barrera. Lo importante es alguien que tenga la categoría para seguir el proceso que emprendió el profesor Pekerman que iba muy bien, pero que también cumplió su ciclo”.

¿Usted también opina que era el momento del cambio?

“Creo que sí, a veces es mejor terminar el ciclo más allá de que uno piense que puede hacer más. Para nosotros Pekerman marcó una historia muy importante y es bueno cambiar porque si no se crea un ambiente de comodidad en muchas cosas. Y hay que seguir mejorando”.

¿Percibe un buen futuro?

“Uno ve futbolistas que van saliendo a Argentina, España y de un momento a otro explotan. De ellos necesita la Selección porque no vamos a vivir toda la vida de James o de Falcao. Ellos no van a durar toda la vida y necesitamos que esté listo el recambio para cuando no les dé más” n