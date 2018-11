“Me da asco el fútbol, me da vergüenza el fútbol”: Gustavo Alfaro

El partido River Plate vs Boca Juniors por la final de la Copa LIbertadores sigue despertando comentarios de dirigentes, jugadores y técnicos del fútbol argentino y mundial. El turno, esta vez, fue para Gustavo Alfaro, reconocido ex jugador, comentarista deportivo de varias cadenas y emisoras de Colombia, y ahora técnico del Club Atlético Huracán, de la Primera División de Argentina.

En contexto: Boca aceptó jugar la final de Libertadores con River donde sea

En una conferencia de prensa que dio con motivo de la suspensión del clásico frente a San Lorenzo, se despachó en contra de la posibilidad de que la final de la libertadores se juegue fuera de Argentina, haciendo un llamado para no “ser cómplices”: “estamos permitiendo que nos saquen el River- Boca; estamos permitiendo que el River - Boca no lo podamos organizar en nuestro país cuando teníamos el orgullo de decir que íbamos a jugar una final los dos clubes más grandes del fútbol argentino”.

Visiblemente alterado, Alfaro se mostró en contra de organizar este partido fuera de su país: “El River - Boca es algo tan genuino del ser nacional que no podemos permitir que lo vayan a organizar en Doha. Entonces no muchachos, tengan un gesto de grandeza”, llamó al presidente de Boca, Daniel Angelici, y de River, Rodolfo D’Onofrio.

En contexto: Oficial: Conmebol quiere que River-Boca sea en El Bernabéu

Para finalizar, y aunque ya se confirmó que Boca está dispuesto a jugar la final, Alfaro se refirió a esta posibilidad, diciendo “Yo la verdad pienso que ponerme una medalla con un campeonato ganado en un escritorio no tiene valor”, al paso que contaba una experiencia donde había sido víctima de un ataque en la cancha de Rosario Central y aún así había pedido que se siguiera el partido.

Alfaro, quien según contó le advirtió al presidente de Huracán que iba a hablar como hombre de fútbol y no como técnico, finalizó esta parte de su diálogo con la prensa zanjando “me da vergüenza el fútbol, me da asco el fútbol. No podemos ser cómplices de esto”.