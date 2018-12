El Santiago Bernabéu, estadio de grandes finales del fútbol

El estadio Santiago Bernabéu acogerá la final de la Copa de Libertadores de América entre el River Plate y el Boca Juniors el próximo domingo 9 de diciembre, salvo que ambos clubs decidan lo contrario, pero el mítico recinto madridista ha sido y sigue siendo una referencia de grandes finales disputadas del fútbol mundial.

En el Santiago Bernabéu, sede de muchas finales importantes en sus 70 años de existencia, se han disputado hasta ahora la final del Mundial de 1982, la final de la Eurocopa de 1964 y tres finales de la Copa de Europa, así como una de la Champions League, en 2010, entre el Inter de Milán y el Bayern de Múnich, que supuso la última gran final disputada en el feudo blanco.

Todo parece indicar que el próximo domingo, 9 de diciembre, a las 20:30 horas locales, la final de la Copa Libertadores de América entre River y Boca se jugará en el estadio madridista, aunque de momento ambos equipos parecen desaprobar la idea de que el juego se lleve a cabo en el Santiago Bernabéu, dice hoy el diario deportivo As.

Puede ver: River y Boca, ¿sin ganas de la final?

Sin embargo, As resalta que esto no quiere decir que la final no se juegue en Madrid, pero los escenarios se suceden de forma rápida y habrá que ver lo que sucederá en las próximas horas.

El estadio del Real Madrid fue la sede de la final del Mundial que se disputó en España en 1982, donde Italia y Alemania disputaron el partido el 11 de julio ante más de 90.000 espectadores, ya que en aquella época buena parte de las gradas no eran con asiento y la final cayó del lado de Italia, que se impuso al equipo alemán por 3-1.

En 1964, el primer gran torneo organizado por España tuvo al Santiago Bernabéu como sede de la final el 21 de junio de ese año, donde España y la extinta Unión Soviética disputaron el partido ante 79.115 espectadores, que tuvieron el honor de ver el primer gran triunfo de la selección española, al proclamarse por primera vez campeona de Europa.

En relación al Real Madrid, la segunda final de la historia de la Copa de Europa se disputó en el Santiago Bernabéu el 30 de mayo de 1957 y supuso el segundo título continental para el conjunto blanco, donde se enfrentó a Fiorentina ante 125.000 espectadores, tras haber ganado la primera Copa de Europa en la temporada 1955-56.

Otra final mítica fue cuando el Milán conquistó en el Santiago Bernabéu su segunda Copa de Europa en 1969 al ganar por 4-1 al Ajax del entonces mítico Johan Cruyff.

Puede ver: Cinco claves del Bernabéu para ser elegido escenario del duelo River - Boca

La final de la Copa de Europa de 1980 se disputó también allí y el conjunto inglés del Nottingham Forest logró su segunda Copa de Europa consecutiva, en un partido ante el Hamburgo alemán al que ganó por 1-0 y cuyo triunfo le sirvió para convertirse en el único club del continente en tener más títulos europeos que ligas de su propio país, un hito que todavía hoy perdura.

La última gran final que se ha disputado en el Santiago Bernabéu fue en 2010, cuando el 22 de mayo por la Champions League disputaron el juego el Bayern de Múnich y el Inter de Milán ante 75.000 espectadores, el cual finalmente terminó con una victoria italiana y el regreso de la copa a ese equipo 45 años después.

Por último, tras la aceptación del Gobierno español para la disputa del partido en Madrid entre el River Plate y el Boca Juniors, ahora todo se centra en el operativo de la seguridad, donde los servicios policiales ya han comenzado a trabajar ante una final de enorme riesgo, como afirma el propio Sindicato de la Policía Nacional, pero la máxima preocupación radica en la llegada de los hinchas más radicales de los dos equipos, señala la Delegación del Ejecutivo en la capital española.