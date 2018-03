Conozca al futbolista colombiano que se probará en un club de Italia

Hace tres años cuando salió de Nuquí, Chocó, Jesús Mauricio Mosquera Moreno, tenía claro que llegar a Medellín sería la mejor oportunidad para seguir en busca de su sueño, ser futbolista profesional.

Por eso y a pesar de tener que dejar a sus seres queridos, no dudó en aceptar el ofrecimiento del equipo de segunda división, Inem AKT, para seguir con su preparación en la ciudad de la Eterna Primavera.

Y aunque ha tenido que pasar por días difíciles y pruebas duras, está feliz, pues su esfuerzo y sacrificio empezó a dar resultados, y ahora su nuevo camino lo lleva lejos, fuera del país. Viajó a Italia para buscar una opción en el Empoli, club de segunda división que lo llamó para que presente pruebas.

“Voy muy feliz, ilusionado y convencido de dar lo mejor para quedarme allá, mi meta es lograr la aprobación, que mi talento guste y abrirle el camino a los otros compañeros que se quedan acá”, dijo Mosquera, de 16 años, y quien se probará en el club italiano.

Este delantero, de 185 centímetros de estatura, que ha sido goleador en el torneo de la Liga Antioqueña de Fútbol, y nacido en Quibdó, en 2002 (16 años), ya terminó el colegio y ahora espera graduarse con honores de las pruebas a las que se enfrentará en Italia, pues su idea es quedarse para hacer historia en el equipo del Calcio.

“Se que hay muchos jugadores colombianos que han marcado historia en Italia, eso me da fuerzas para pensar que yo también lo puedo lograr, siento una gran responsabilidad porque es el nombre del país, de mi club, de todas las personas que me han ayudado y que me han permitido formarme acá, espero no defraudarlos”, manifestó el jugador.

Mosquera, quien admira a Lionel Messi por su calidad técnica y sus goles, es de pocas palabras, algo tímido, pero al momento de jugar es aguerrido, cuenta con un olfato goleador innato y va muy bien arriba.

Durante su mejor temporada en Liga marcó 23 goles y el año pasado, a pesar de arrastrar con una lesión en el tobillo, celebró en 16 ocasiones. “Creo que la filosofía que nos han inculcado acá en el Inem me va a servir mucho en Europa, pues acá los entrenadores siempre nos piden ser jugadores de ida y vuelta y así soy yo, ese es mi juego y espero gustar en Italia para seguir mi carrera, logrando mis sueños y sacar adelante a mi familia”.