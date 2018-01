La justicia determinará lo que pasó con Cardona y Barrios: Schelotto

El entrenador del Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, evitó juzgar a los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, acusados de violencia de género, y dijo que si este martes se reincorporan al equipo deberán “estar al cien por cien para jugar.

“No soy yo quien deba juzgar esa situación. Estaba incómodo con la situación que nos tocó vivir. No podíamos hacer nada, yo no sabía qué había pasado y eso no nos permitía entrenar normalmente”, dijo Barros Schelotto en una rueda de prensa en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

El técnico apartó a Cardona y Barrios del equipo y se quedaron en Buenos Aires.

Lea aquí: “No hay necesidad de arrestarlos”: abogado de Cardona y Barrios

Tras empatar el miércoles 2-2 ante el Aldosivi, Boca Juniors jugará este domingo en la ciudad marplatense el superclásico ante el River Plate.

El lunes los jugadores descansarán y el martes volverán a entrenarse en Buenos Aires.

“Si los colombianos se suman la semana que viene tendrán que estar al 100 por ciento para jugar en Boca. La Justicia dictaminará qué pasó. No nos pueden hacer cambiar el rumbo. Uno, como líder, tiene que seguir igual, entrenando y preparándonos para ganar el primer partido, con Colón. Está la Justicia para ver qué ocurrió”, sostuvo.

Siga leyendo: Denunciante de Cardona y Barrios niega abuso sexual

El entrenador dijo que prefiere que los futbolistas tengan poca exposición en las redes sociales y que hay que evitar ser noticia por cuestiones extrafutbolísticas.

“Estas cosas no nos pueden distraer, nosotros mantenemos las aspiraciones de pelear por el título. Todo lo que se pueda hablar está de más cuando nos referimos a un equipo de fútbol y no hablamos de fútbol”, sentenció.

El primer partido oficial del Boca este año será el sábado 27 de enero ante el Colón en La Bombonera, en la decimotercera jornada de la Superliga Argentina.