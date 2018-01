Hasta Messi extrañará al “Payasito” Pablo Aimar

“La sensación que vamos a sentir ahora al salir a una cancha llena no está en otro lado. Búsquenla donde quieran; no está en la droga, no está en la noche, no está en las mujeres. Salir a una cancha llena no tiene igualdad”.

Así arengó “Pablito” Aimar a sus compañeros de equipo en su última función.

El “Payasito”, como se le conoce (o el Payito, Pablito y hasta el Mago) se despidió del fútbol profesional con 38 años, jugando un partido por la Copa Argentina con Estudiantes de Río Grande, equipo en el cual soñó, por primera vez, con deleitar un día en un estadio abarrotado de almas jugando a la pelota.

Y vaya si lo hizo, porque en casi 20 años de carrera, se convirtió en ídolo de River Plate, club al que llegó con 16 años y en el cual formó un sublime tridente lleno de goles y talento junto con Juan Pablo Ángel y Javier Saviola.

De ahí saltó a conquistar el fútbol español con la camiseta del Valencia, con esa “gambetica” corta y la sensación que dejaba en la tribuna de estar en todos los lugares de la cancha, con sus pasos sutiles y el balón siempre pegado a los guayos negros.

Las lesiones llegaron y le quitaron muchos momentos en cancha pero jamás su lucidez y alegría.

En 2014 Lionel Messi sorprendió al mundo en plena gala del Balón de Oro al declarar su amor y admiración por el fútbol de Aimar. Viéndolo jugar, algo se le quedó, reconoció Messi. Ciertamente, algo de Aimar le quedó a todos los que aman el fútbol .