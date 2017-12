Ídolos que se despidieron y aún los extraña el fútbol

Parecería que el anuncio, casi al unísono, de Andrea Pirlo y Francesco Totti de colgar los guayos, fue uno de los golpes para que el fútbol de Italia cayera en desgracia. No en vano, la eliminación de la Copa Mundo de Rusia-2018 podría entenderse en parte. Dos ídolos de “miles de batallas” que dejaron el fútbol en este 2017.

El centrocampista Pirlo dijo adiós de las canchas tras pasar por el New York City y tres últimos años en Estados Unidos. Fue uno de los volantes más relevantes del balompié de la bota europea.

“Es un jugador fantástico. Tiene una gran visión de juego y puede poner la pelota donde quiera. Jugar con cabeza es muy importante en este deporte. Si no utilizas la cabeza, no basta con las piernas. Y él lo hace”, apuntó, alguna vez Johan Cruyff, campeón de la Copa de Europa en tres ocasiones con el AFC Ajax y exjugador, al hablar de Pirlo.

Totti, por su parte, quien actuó durante toda su carrera el mismo equipo, el Roma, desde 1993 cerró su campaña con 786 partidos y 307 goles. Dos figuras que hoy recuerdan los italianos por ser dos líderes rendidores, vitales.

“Apagar la luz no es fácil. Tengo miedo. No es lo mismo que se siente delante de la portería cuando tienes que marcar un penalti, esta vez no puedo mirar a través de los agujeros de la red qué habrá después”, leyó tembloroso el capitán eterno de Italia el día de su retiro.

2017 será recordado por grandes despedidas en el fútbol: Kaká, ganador del Balón de Oro de 2007; Philipp Lahm, soporte alemán en clubes y selecciones; Xabi Alonso, el centrocampista español, que se fue ganando dos Champions, una con el Real Madrid y una con el Liverpool. Son, entre otros, destacados jugadores que encarnaron momentos de gloria en sus países en calidad de emblemas.

Al brasileño Kaká se le recuerda como uno de los más recientes estrellas de la Selección de su país. Fue considerado el mejor jugador del mundo en 2007 y dejó huella en los equipos en los que militó y puso fin a su trayectoria, a los 35 años de edad y vinculado al Orlando City, de la Liga Mayor de Fútbol de Estados Unidos.

Unos más que otros, el mundo del fútbol les guardó su espacio en el libro de los mejores .