Javier Giraldo Neira murió en Manizales: el periodismo deportivo está de luto

El reconocido periodista deportivo Javier Giraldo Neira falleció este jueves en la clínica Avidanti en el barrio Villa Pilar, de Manizales, donde estaba internado desde el pasado fin de semana por dificultades de salud.

Giraldo Neira, de 78 años, hace dos semanas ingresó al centro asistencial por dolores abdominales y luego lo operaron de la vesícula, pero se complicó con el paso de los días.

El domingo su hijo Javier confirmó que el estado de salud de su padre era crítico. Giraldo Neira fundó el semanario Nuevo Estadio y pasó por Todelar, Caracol y RCN. Su última trasmisión fue en abril del 2016.

Ícono del Periodismo

Tras medio siglo detrás de los micrófonos, Javier Giraldo Neira se despidió el miércoles de los aficionados. El manizaleño cerró su carrera con la transmisión del juego entre Tolima y Once Caldas, pero previamente recibió un homenaje en la cancha del estadio Palogrande, donde la Acord (Asociación Colombiana de Relatores Deportivos) y RCN le entregaron una placa en agradecimiento por su labor.

Don Javier no pudo contener las lágrimas, pero él sabía que así sería y por eso llegó preparado. “Vine a estrenar pañuelo aquí al Estadio, porque con las lágrimas me podía hacer falta. No llegaron en el torrente que yo esperaba, pero sí llegaron”, dijo el locutor, quien pasó por medios como Caracol, Todelar, La Patria y Nuevo Estadio.

Después de recibir los aplausos de los hinchas y colegas, Javier se encaminó a la cabina de RCN en la que hizo su última transmisión al lado de Wílmar Torres. Allí se despidió de sus compañeros y reconoció que esta fecha sería inolvidable. “Ha sido una gran emoción saber que la gente lo despide a uno, tanta amabilidad, tantos hinchas, tanta gente del periodismo que reconoce en uno un leal competidor. En general todo esto que me ha ocurrido ha sido uno de los episodios más importantes de mi vida”, reconoció el periodista que en su juventud fue basquetbolista y atleta. Todo un enamorado del deporte que estuvo toda la vida ligado a él: primero en las canchas y después en las cabinas.

Figuras del periodismo que moldeó

Carlos Antonio Vélez (Antena Dos)

“Javier es un ícono del periodismo, es una leyenda. Es un hombre bien hablado y con muchos recursos para decir las cosas. Muchos lo vimos como el modelo a seguir, pero luego cada uno de nosotros adaptó su estilo. Él fue comentarista en todo y en todo lo hizo muy bien”.

Iván Mejía Álvarez (Caracol Radio)

“Soy uno de los discípulos grandes de Javier. Me dio la oportunidad como corresponsal de La Patria en Medellín y luego en Nuevo Estadio. Tengo dos maestros, Wéimar Muñoz en radio y Javier en el periodismo. Me corregía, me mostraba el camino. Ojalá los jóvenes de ahora tuvieran un Javier”.

Javier Hernández Bonnet (Caracol TV)

“Su influencia en mi carrera fue total. Soy un admirador de su estilo, el que imité en mis primeros días de carrera, además fue Javier quien me recomendó con Jorge Eliécer Campuzano, mi gran amigo y maestro en Todelar Medellín. Javier le dio estatus al oficio e hizo del comentario deportivo una cátedra, no solo idiomática y deportiva, también ética, pues su neutralidad e independencia lo convirtieron en un referente indiscutido”.

César Augusto Londoño (Caracol Radio)

“Fue clave en mi carrera. Fue la persona que me dio la oportunidad en los medios. Jugaba con él en La Palmera y le renunció un redactor, le dije que lo reemplazaba y aceptó. Después de las vacaciones de la Universidad me quedé y me contrataron en La Patria. Luego en Todelar faltó alguien, hice camerino y empecé en radio. Después me llevó a Nuevo Estadio. Fue mi conductor, mi guía y mi maestro”.

Arley Londoño (Directv)

“Javier fue vital en mi formación, porque llegué a Ondas del Nevado como programador en noviembre de 1974 y me fui en agosto de 1977 como locutor de noticias, voz comercial, disjockey y con mis pinitos en transmisiones deportivas. Me dio la oportunidad. De Manizales salí a triunfar a mi natal Cali”.

Ricardo Henao (Canal RCN)

“Nos impulsó para ser periodistas y comentaristas deportivos. Esa fue una influencia muy marcada, por sus programas, transmisiones o escritos. Fue un gran ejemplo; no trabajé con él, pero quise ser como Javier. No me faltaba el radio para ir al estadio”.

Ricardo Orrego (Canal Caracol)

“Al doctor Javier le debo mi primera vez como reportero en camerino y en campo en el recordado estadio Fernando Londoño y Londoño. Los primeros viajes a transmitir por todo el país acompañando al Once del alma y, sobre todo, fue ese corrector natural día a día de cada comentario o expresión que se lanzaba al aire. Estar en una transmisión junto a él exigía el rigor de la palabra y eso te forma”.

Esteban Jaramillo (Todelar)

“Años de trabajo con aire innovador hicieron de Javier Giraldo un hombre especial; con su labia fácil, conceptos firmes, lenguaje puro y fascinante prosa al escribir, que no admitía medias tintas, ni ornamentos para prefabricar ídolos y ocultar verdades. Sus frases no admitieron cosméticas retorcidas ni mensajes almibarados, comprometidos con el poder, tan comunes hoy en día para disfrazar la realidad. Javier ha sido una institución en la prensa deportiva nacional. Controversial más que beligerante, informador original y dueño, por años y años, del dial”.