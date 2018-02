Quintero se defiende ante críticas de su peso: “No soy gordo, soy nalgón”

Aún sin llegar a River Plate, en el reciente mercado, se cuestionó la condición física del antioqueño Juan Fernando Quintero, que venía de estar una temporada con Independiente Medellín y al que Oporto le buscaba club porque no lo tendría en cuenta en su plantilla.

A su llegada a Argentina, las críticas aumentaron tras la presentación de los exámenes médicos en los que fue fotografiado sin camiseta, imágenes en las que se veía con unos supuestos kilos de más. Los comentarios que lo tildaban de “gordo”, de tener “un físico de un verdulero” o ser “chancho” no se hicieron esperar, pero como dice el viejo refrán, “el fútbol te da revanchas”. El sábado, en su debut ante Olimpo (estuvo 25 minutos), se destacó en la cancha y dejó buenas impresiones con la zurda.

Esta semana, a su regreso a entrenamientos, el paisa habló con los medios locales de su debut, su preparación para el juego de este fin de semana ante Lanús y, de paso, se defendió de los rumores de su supuesto sobrepeso.

“No jugaba desde el 20 de noviembre. Estaba un poco alto de peso, pero no tres kilos como se dijo. No es que sea gordo, es mi contextura, soy bajito y desde pequeño me gusta el gimnasio. No soy gordo, soy nalgón”, explicó jocosamente el colombiano.