España se queda sin técnico dos días antes de su debut en Rusia 2018

Rubiales alabó, no obstante, al seleccionador destituido afirmando que la clasificación para el Mundial y los últimos éxitos de la ‘Roja’ han “sido en gran parte por su buen hacer y hay que desearle la mejor de las suertes y saber que lo que consiga la selección en adelante en buena medida tendrá mucho que ver con el trabajo que ha desarrollado”.

No gustaron las formas

Pero, al presidente de la RFEF no le han gustado las formas en que se ha gestado la contratación de Lopetegui por el Real Madrid, “enterándome con una o dos llamadas a cinco minutos del comunicado (del Real Madrid)” de lo que iba a ocurrir.

El equipo blanco sorprendió el martes al anunciar que Lopetegui “será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas”, desatando una tormenta en el seno de la ‘Roja’.

El Real Madrid, que pagará la cláusula de rescisión de dos millones de euros, había precisado que Lopetegui, recién renovado como seleccionador nacional hace tres semanas hasta 2020, se incorporaría tras el Mundial de Rusia, pero la RFEF decidió este miércoles destituir al técnico.

“Mientras ha estado bajo la disciplina de la RFEF, Julen ha trabajado de manera fenomenal, pero la forma en que se ha producido todo esto nos ha obligado a tomar esta decisión”, añadió Rubiales

El técnico no se sentará en el banquillo el viernes en el primer partido mundialista de España frente a Portugal en Sochi, dentro del Grupo B de la competición.

Situación compleja

Rubiales, que consideró que es “un golpe duro”, afirmó que había hablado con los jugadores, pero sin dejar claro si contó con el apoyo de la plantilla para tomar esta decisión, cuando la prensa española afirma que los jugadores querían que siguiera Lopetegui.

“Es una situación muy compleja, la más compleja que me podía encontrar, he hablado con ellos y lo que puedo garantizar es que los futbolistas van a hacer todo lo que esté a su alcance, y el nuevo cuerpo técnico, para llevar al equipo lo más lejos posible” en el Mundial.

“Estamos todos dolidos, les he dado mis estimaciones y entiendo que me han entendido, me han transmitido su compromiso máximo”, añadió aseguró el presidente de la RFEF.

