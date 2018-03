Hoy inicia la acción para los colombianos en el exterior

El portero del Banfield argentino, el colombiano Iván Arbolada será el primero de los cafeteros en entrar en acción durante este fin de semana. Lo hará en el encuentro de este viernes (5:00 p.m.) ante Huracán por la Superliga de ese país.

El sábado, son varios los futbolistas nacionales que estarán con sus clubes. Muy termprano, 6:00 a.m. (hora de Colombia), Bernardo Espinosa, Johan Mojica, con Girona, y Jéfferson Lerma, con Levante, se enfrentarán en la Liga española.

A Las 9:00 a.m., el turno será para Heriberto Izquierdo en la Liga Premier con el Brigthon frente al Leicester.

En Italia, a las 11:00 a.m. la Sampdoria de Duván Zapata visitará al Chievo. Mientras que a las 11:30, en Alemania, James Rodríguez comandará el mediocampo del Bayern de Múnich ante el Borussia Dortmund. Después del mediodía (12:45 p.m.) el PSV, con Santiago Arias en sus filas juega ante el ANC Breda.

A la 1:45 p.m. se destaca el clásico en Italia entre Juventus y Milan, en el que podría estar Cristian Zapata.

A esa misma hora, pero en España, Sevilla, con Luis Fernando Muriel, chocará ante el Barcelona de Yerry Mina.

De otro lado, en Francia (2:05 p.m.) también se disputa un duelo atractivo entre el PSG, que no cuenta con Neymar por su lesión, frente al Monaco, equipo que tendría al Tigre Radamel Falcao comandando el ataque. A las 8:00 p.m. en México, se enfrenta Pachuca, sin Óscar Murillo (por lesión), ante Monterrey (Stefan Medina y Avilés Hurtado). Además, a las 10:00 p.m. jugarán el América, de Darwin Quintero, Mateus Uribe y Andrés Ibargüen, y el Cruz Azul.

El domingo, desde las 5:00 a.m., Carlos Sánchez y Daniel Torres tendrán su propio duelo cuando el Español reciba al Alavés. A las 7:30 a.m. el Arsenal inglés, con la duda de David Ospina o Petr Cech, recibe al Stoke City. A las 9:00 a.m., en Argentina, estarán Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré con River Plate frente a Defensa y Justicia. El defensor TJeison Murillo estará con el Valencia, en España, ante el Leganes (9:15 a.m.). Dávinson Sánchez tendrá un reto complicado con su equipo, el Tottenham cuando visite al Chelsea (10:00 a.m.). A las 11:30 a.m. Málaga recibe al Villarreal (Róger Martínez y Carlos Bacca). Wílmar Barrios y Frank Fabra cerrarán el fin de semana para los colombianos en el exterior en el duelo de Boca Juniors ante Talleres. Edwin Cardona no estará por lesión.