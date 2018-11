Los futbolistas ya no tienen disculpa para no educarse

Rojo

Los jugadores que no se han formado han sido más propensos a protagonizar escándalos. La educación se nota a todos los niveles, pero definitivamente muchos de los futbolistas colombianos únicamente piensan en el aspecto monetario y cuando salen del país dejan huella, pero con múltiples escándalos.



Amarillo

Lo triste es que no son todos y hay grandes embajadores como Radamel Falcao García, por mencionar uno. Sin embargo, la fama de que son indisciplinados ha hecho que se caigan varios negocios. El tema no es solo a la hora de enfrentarse a los medios sino también de convivir dentro de un grupo de trabajo.



Verde

Aunque no son muchos, los futbolistas que se interesan por estudiar son buenos ejemplos para seguir. Coincidencialmente estos son los jugadores que no se han visto envueltos en escándalos, los que lideran grupos de trabajo y los que se desenvuelven mejor a la hora de dar entrevistas a los medios.